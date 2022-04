Supuesta novia de Christian Nodal presume "millonarias mansiones"

Aurora Cárdenas, supuesta nueva novia de Christian Nodal presume fotos en mansiones millonarias.

Después de la ruptura de Christian Nodal con Belinda, información en redes sociales circula que la mexicana Aurora Cárdenas es la nueva pareja del intérprete de "Botella tras botella".

Nodal y Aurora fueron vistos en el aeropuerto de Tabasco. La mujer mexicana es una exitosa empresaria del sector inmobiliario, lo cual presume en sus redes sociales.

A través de diversas publicaciones, la asesora en inversiones inmobiliarias ha llevado a conocer algunas de las propiedades que tiene en su poder para ser ofertadas en alquiler o en venta.

Los inmuebles que le interesan son aquellos que le dejan altísimas comisiones, por lo que no acepta cualquier propiedad, sino que solo las que van dirigidas a los hombres y mujeres más poderosos de México y del mundo.

Las lujosas residencias que presume Aurora

Una de esas exclusivas residencias que presumió durante el mes de marzo, lo hizo mientras se daba un baño en su piscina infinita, contemplaba a lo lejos la majestuosidad del océano y recorría sus enormes habitaciones.

“Lo hice por ti. Vacaciones a la vuelta de la esquina. Vive la experiencia”, fue el texto con el que Aurora acompañó su publicación.

Anteriormente compartió una galería de fotos de una villa vacacional con espacio para recibir hasta 12 personas.

La propiedad, que está distribuida a lo largo de tres pisos, cuenta con seis recámaras, 3.5 baños, vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, sala de televisión, terraza, dos piscinas, vista al mar, ascensor, entre otras habitaciones y amenidades.

Además de tener auténticas mansiones en sus manos, la CEO de ‘I did it for you’ también promociona el alquiler de hermosas casas flotantes, tal y como lo hizo, en diciembre del año pasado, cuando anunció un yate con capacidad máxima para 15 personas, el cual consta de dos camarotes, de cocina integral, de tres salas y de techo panorámico.

La relación con Christian Nodal

Hasta el momento ninguno de los dos ha hablado del tipo de relación que tienen, si son pareja, si son amigos, si se están conociendo o si simplemente tienen una relación de negocios, por lo que habrá que estar atentos a las noticias que surjan en los próximos días.