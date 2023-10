Surge otro video de "fallida" propuesta de matrimonio en show de Carin León

-

Carin León preguntó por el guatemalteco que quería subir al escenario a proponerle matrimonio a su novia.

Durante el show que Carin León brindó a los guatemaltecos recientemente, varios momentos especiales se vivieron al paso de la noche.

Uno de ellos se hizo viral en redes sociales, al tratarse de un seguidor que desde el público llamó la atención del famoso para pedirle apoyo y proponerle matrimonio a su novia.

Sin embargo, aunque el intérprete de "Primera cita" logró verlo y con señas le dijo que subiera, esto nunca llegó a pasar, según afirman algunos asistentes del concierto.

En ese contexto, en las últimas horas la misma usuaria que compartió el primer clip difundió un segundo video en el que el cantante, con señas, pregunta por el guatemalteco.

"Estuvimos esperando a que subiera el amigo, pero jamás subió... No Sabemos qué sucedió, si ya no lo encontraron (...)", escribió Toorreez Merry en su cuenta de TikTok.

Al igual que el primer video, este se volvió a hacer viral con más de 15 mil reproducciones. "No hicieron bien con ello, merecía ser feliz", "Que mala onda que no lo hayan subido", "No, pobrecito, no lo puedo creer", escribieron internautas.

La "fallida" propuesta de matrimonio

En un video compartido en TikTok quedó grabada la escena en que alguien del publico hace señas a Carin León para que lo ayude a subir al escenario y hacerle la pregunta especial a su novia.

Sus ademanes funcionan, pues el cantante le responde con una señal para que suba a la tarima. Ante ello, varios fans de entre el público reaccionan con gritos de emoción y el seguidor comienza a caminar.

El clip que se hizo viral con casi medio millón de reproducciones no muestra más que eso, por lo que muchos se quedaron con la duda sobre cómo terminó la "propuesta".

En comentarios, usuarios que afirman haber asistido revelaron que el hombre nunca subió al escenario, pese a que estuvo varios minutos esperando.