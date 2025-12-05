Reconocido ganadero y empresario de Petén muere tras ataque armado

Un reconocido ganadero fue asesinado por un hombre que le interceptó el paso.
Esta mañana de viernes 5 de diciembre se registró un ataque armado contra un hombre en la Terminal Nueva de Santa Elena, Flores, Petén.
La víctima fue identificada como Elder Adán Erazo Orrego, reconocido ganadero y organizador del certamen "Novia del Ganadero" del departamento.
Según información preliminar, Erazo se desplazaba por el sector cuando fue interceptado por un hombre armado que abrió fuego en su contra.
Erazo quedó herido de gravedad y fue auxiliado por Bomberos Voluntarios, quienes lo trasladaron en estado crítico hacia el Hospital Regional de San Benito, donde minutos después falleció.
El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) ya están en el lugar para comenzar con las investigaciones.
Elder era conocido en el ámbito ganadero de Petén, solía participar en actividades equinas y en la organización de eventos regionales.
Hasta ahora se desconocen los motivos del crimen.