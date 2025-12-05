Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Cancelan certamen organizado por ganadero y empresario asesinado en Petén

  • Por Jessica González
05 de diciembre de 2025, 16:27
Elder Erazo fue víctima de un ataque armado. (Foto: redes sociales)

Elder Erazo fue víctima de un ataque armado. (Foto: redes sociales)

El ganadero fue sorprendido por un sujeto armado, que abrió fuego sin mediar palabra.

OTRAS NOTICIAS: Reconocido ganadero y empresario de Petén muere tras ataque armado

Esta mañana de viernes 5 de diciembre se registró un ataque armado en la Terminal Nueva de Santa Elena, Flores, Petén, en donde falleció el reconocido ganadero y empresario Elder Adán Erazo Orrego.

Según información preliminar, Erazo se desplazaba por el sector cuando fue interceptado por un hombre armado que abrió fuego en su contra.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Novia del Ganadero

Elder era muy conocido en el ámbito ganadero de Petén. Era el organizador del certamen "Novia del Ganadero", el cual fue cancelado debido a la tragedia. 

La organización del certamen se pronunció a través de sus redes sociales para confirmar la muerte del director y la cancelación del evento. 

"La organización del certamen Reina Departamental Ganadera 2025 informa al público en general que, debido al lamentable fallecimiento de Elder Adán Erazo Orrego, director de este evento, y a las circunstancias que enlutan a nuestra comunidad, el evento queda oficialmente suspendido", dice parte del comunicado. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar