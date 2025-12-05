Cancelan certamen organizado por ganadero y empresario asesinado en Petén

El ganadero fue sorprendido por un sujeto armado, que abrió fuego sin mediar palabra.
OTRAS NOTICIAS: Reconocido ganadero y empresario de Petén muere tras ataque armado
Esta mañana de viernes 5 de diciembre se registró un ataque armado en la Terminal Nueva de Santa Elena, Flores, Petén, en donde falleció el reconocido ganadero y empresario Elder Adán Erazo Orrego.
Según información preliminar, Erazo se desplazaba por el sector cuando fue interceptado por un hombre armado que abrió fuego en su contra.
Novia del Ganadero
Elder era muy conocido en el ámbito ganadero de Petén. Era el organizador del certamen "Novia del Ganadero", el cual fue cancelado debido a la tragedia.
La organización del certamen se pronunció a través de sus redes sociales para confirmar la muerte del director y la cancelación del evento.
"La organización del certamen Reina Departamental Ganadera 2025 informa al público en general que, debido al lamentable fallecimiento de Elder Adán Erazo Orrego, director de este evento, y a las circunstancias que enlutan a nuestra comunidad, el evento queda oficialmente suspendido", dice parte del comunicado.