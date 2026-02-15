¡Tensión y disparos! Surge otro video de rescate de joven secuestrada en Periférico

-

En las imágenes se observa el momento en que las autoridades se enfrentan a los presuntos secuestradores.

EN CONTEXTO: Así ocurrió el secuestro de joven liberada en el Periférico

La noche del pasado viernes 13 de febrero fue secuestrada una joven de 19 años tras abordar un taxi por medio de aplicación, en el que una mujer que acompañada al conductor, la amenazó con una pistola, obligándola a brindar datos de sus familiares.

En un nuevo video que ha sido publicado en las redes sociales se observa el momento en que se registra una disputa con la posible víctima y los secuestradores.

Posteriormente, llega una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) y segundos después se escuchan los disparos en un posible enfrentamiento.

Esto sucedió sobre el Anillo Periférico y 24 avenida de la zona 11 capitalina, ante la mirada de los demás automovilistas y transeúntes que circulaban por el sector.

Mira aquí el video:

Liberación

Agentes policiales lograron liberar a la víctima que resultó ilesa tras el incidente que puso en tensión a los involucrados y a las demás personas.

Según se dio a conocer, los secuestradores le exigían la cantidad de Q10 mil a los familiares para liberar a la joven.

Las autoridades lograron capturar a Hernal "N", de 21 años, y a Alba "N", de 38, a quienes se les incautó un arma de fuego, una tolva y 30 municiones.