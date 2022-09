Jennifer Lopez revela fotografías inéditas de su boda con Ben Affleck

Jennifer Lopez compartió una nueva serie de fotografías de su romántica celebración junto al actor, e incluso reveló detalles del gran día.

EN CONTEXTO: Jennifer Lopez y Ben Affleck tendrán una segunda boda que durará tres días

Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a darse el "sí acepto" tras celebrar su segunda boda la noche del sábado 20 de agosto.

Esta vez, el evento contó con la presencia de amigos cercanos, celebridades y familiares que no estuvieron en la boda secreta del pasado mes de julio.

JLo y Ben Affleck en su primera boda. (Foto: Infobae)

“Ben y yo nos reímos la noche anterior sobre volver a casarnos a nuestra edad. Ambos habíamos estado casados ​​​​antes y ya no somos exactamente niños, pero de alguna manera ahora parecía la única edad que tenía sentido”, escribió.

La cantante también afirmó que el clima fue muy favorable, con el sol brillando en el cielo mientras caminaba por el pasillo.

“Cuando me vio aparecer en la parte superior de las escaleras, en ese momento tuvo sentido y parecía increíblemente difícil de creer, como el mejor sueño, donde todo lo que quieres es no despertar nunca”, agregó.

Contratiempos

La intérprete de "On the floor" reveló que no todo fue color de rosa, pues días antes de la boda todos contrajeron un virus estomacal y las lluvias no cesaban.

“Sin mencionar los truenos y relámpagos que llegaban casi en el momento justo todos los días a la hora exacta en que se suponía que la ceremonia comenzaría ese sábado. Ah, y todos contrajimos un virus estomacal y estuvimos recuperándonos hasta el final de la semana”, recordó.

No obstante, la pareja disfrutó a lo grande durante los tres días de festejos, junto a sus seres queridos, para posteriormente viajar a Italia a celebrar su luna de miel.

Mira las fotografías

View this post on Instagram A post shared by Fashion Bomb Daily (@fashionbombdaily)