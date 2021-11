"Llegar hasta aquí no fue fácil": Susana Morazán habla sobre su rol de madre soltera

La presentadora relata lo difícil que ha sido para ella ser madre y padre, al punto que tuvo que tener cinco trabajos al mismo tiempo.

La comunicadora y actriz Susana Morazán compartió en sus redes sociales cómo ha sido su experiencia de criar a sus dos hijos sin un padre. "¡Si se pudo!. Pero el camino que tuvo que recorrer fue complicado", asegura la presentadora.

"Llegar hasta aquí no fue fácil, desvelos, incertidumbre, hasta 5 trabajos a la vez, situaciones y condiciones de salud graves, todo para sacarlos adelante, 23 años y tenía que ser mamá desempeñando el papel de padre y madre siendo una adolescente", describe.

"¿Sola? ¡Jamas! Papá Dios siempre conmigo, en esas noches de llanto y aflicción Jesús me abrazaba y no me dejaba desfallecer", continúa con su relato.

Susana Morazán junto a sus hijos años atrás. (Foto: Susana Morazán)

La presentadora atribuye parte de su fuerza a su fe religiosa, pues recuerda que el talento, la valentía todo viene de lo alto y por eso lo agradece. "Así asumí de rodillas ante Dios este gran reto de mamá soltera y hoy, verlos así tan grandes y llenos de amor en su corazón, me hace sonreír y decir ¡Si se pudo! Y seguiré en este camino, que no es fácil, pero la cobertura del Altísimo siempre está presente", externó.

Además, aprovechó para agradecer a las personas que le han apoyado. "Gracias a todas esas personas, amigos, familiares desconocidos que como ángeles estuvieron y están para nosotros", expresó.