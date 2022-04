Taxista reveló el último audio de Debanhi Escobar (video)

El conductor Juan David Cuéllar reveló en una entrevista los audios que grabó de ella cuando la tuvo en el taxi.

En una entrevista para el programa de Nuevo León Info 7, Juan David afirmó que quiso mostrar su verdad de lo ocurrido, pues Mario Escobar lo culpa a él de la desaparición y muerte de Debanhi.

El joven se sinceró con los periodistas, a quienes narró su historia y además mostró los chats que sostuvo en WhatsApp con las amigas de la joven.

Juan David quiso aclarar las especulaciones que afirmaban que Debanhi fue víctima de acoso y abuso sexual por parte de él, pues taxista habría sido el último en verla con vida.

Luego de contar que él insistió en llevarla a casa y que incluso le pidió su dirección en repetidas ocasiones o el número de su mamá, mostró el último audio donde Debanhi aún está con vida.

"Me comentó que eran malas amigas porque no la habían querido llevar, no especificó a dónde, simplemente me dijo que sí, que no la habían querido llevar, que eran malas amigas y comenzó a llorar, después de eso me pidió un cable para cargar su celular, yo le pasé y ella decidió pasarse para adelante", dijo Juan David.

El audio de la conversación que Juan David tuvo con Debanhi

Cuellar afirmó al presentador Luis Padua que estaba seguro que ella estaba drogada o pasada, pues no argumentaba bien lo que quería decir:

"¿Percibías alcohol o por qué lo dices?", dijo Luis.

"Fue por sus palabras, no hilaba las oraciones, no tenía una plática concisa, incluso grabé un audio donde hablaba de cosas que no habíamos platicado, yo no la conocía y me decía cosas que no concordaban con lo que estábamos diciendo, yo le preguntaba por su domicilio y ella sacó otras cosas", dijo.

"¿Tú grabaste un audio de ella por algún motivo especial?", preguntó el comunicador.

"Simplemente porque hablé con un amigo, un compañero, para decirle: 'oye, traigo esta chava, me estaba hablando de una verdad, me hablaba de una verdad y yo le preguntaba ¿Qué verdad? y ella me decía, ¡la verdad, la verdad!'.

En el audio se escucha a Debanhi decir:

-“Mis papás merecen la verdad, la verdad...".

-"¿Cuál verdad?" le cuestionó el taxista.

"Yo no sé de qué verdad hablaba ella, incluso me dijo muchas cosas: que sus papás eran abogados, que ella les iba a decir que yo la traía en la fiesta pero yo estaba trabajando, como que ella mezcló otra conversación con la de alguien más que pensaba que era yo", dijo Juan David.

"Yo salí a dar la cara porque el señor está dando una acusación grave, que yo la toqué", explicó acerca de los motivos por los que da la entrevista.

Debanhi desapareció el pasado 9 de abril y fue encontrada sin vida el 21 del mismo mes. La joven de 18 años hallada muerta en la cisterna de un motel del norteño estado de Nuevo León.