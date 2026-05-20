"Otaku Swing", el concierto gratuito de la "Big Band Municipal"

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"Otaku Swing" es el cuarto concierto de temporada oficial de la Big Band Municipal, donde la música de la animación japonesa es protagonista.

El repertorio incluye la música de las producciones como Studio Ghibli, One Piece, Naruto y Pokémon, y podrás disfrutarla con arreglos musicales llenos de energía, ritmo y emoción.

Totoro.

Arreglos de película

Una Big Band está formada por instrumentos de viento metal con jazz y swing como base, creando momentos intensos, vibrantes y cinematográficos que harán sentir al público dentro de su anime favorito.

"Trompetas, trombones y saxofones lideran melodías llenas de fuerza, mientras batería, piano, bajo y guitarra construyen un sonido envolvente que llena cada rincón del auditorio", dice el sitio oficial de la agrupación.

Arte para todos

"Otaku Swing" forma parte de la Temporada Oficial de la Escuela Municipal de Música, un espacio que acerca el arte y la cultura a públicos de todas las edades y gustos.

Cada concierto cambia de temática y repertorio, permitiendo que nuevas generaciones, los fans del anime tendrán la oportunidad de vivir la intensidad de su música favorita.

Foto: Oficial.

Lugar y fecha

El concierto se llevará a cabo el 27 de mayo a las 7:30 p. m. en el Auditorio del Centro Cultural Municipal, ubicado en el tercer nivel del edificio. Ingresa por la la 8ª avenida 11-52, sótano del antiguo edificio de Correos.

La entrada es gratuita, recuerda que el auditorio tiene capacidad para aproximadamente 400 personas.

No se necesita ticket de acceso, solo debes llegar, tomar asiento y prepararte para escuchar cómo el universo del anime cobra vida entre trompetas, saxofones y swing.

Este concierto celebra los 20 años de la "Escuela Municipal de Música", y muchos de los integrantes de la "Big Band Municipal" son egresados de la propia escuela.