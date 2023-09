Tena dice que Guatemala irá a ganar a Panamá y Trinidad y Tobago

-

El entrenador nacional calificó el empate de justo frente a Panamá.

FÚTBOL: Guatemala empata en electrizante juego ante Panamá

El entrenador de la selección de Guatemala, Luis Fernando Tena, analizó el rendimiento de su equipo tras igualar 1-1 ante los panameños en la segunda jornada de la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf.

El juego

"Esperábamos un partido difícil. Panamá tiene jugadores muy complicados, además empezamos perdiendo y el equipo estuvo muy ansioso por empatar. Panamá fue mejor en el primer tiempo.

En el segundo tiempo pudimos equilibrar el partido, afortunadamente empatamos, el final fue de ida y vuelta, fue un resultado justo", dijo el estratega.

El saludo entre los técnicos Luis Fernando Tena y Thomas Christiansen, previo al inicio del partido, en el Estadio Doroteo Guamuch Flores.



Los cambios

Tras el ingreso de Stheven Robles y Óscar Santis, Tena resaltó que su rebeldía fue esencial para sorprender al rival.

"La idea con Robles era ser más ofensivos y se conocen bien con Santis para generar peligro. Se ganó solidez con su ingreso, los dos cumplieron. Tenemos muy buena banca".

Asimismo, destacó que se hará lo posible de solicitar a los clubes más tiempo para contar con los jugadores, aunque con los legionarios es complicado ya que solo tienen pocos días para adaptarse al plan.

El cierre

Luis Fernando Tena dijo que Guatemala irá por los seis puntos a Trinidad y Tobago y a Panamá.

"Pensábamos en ganar los dos juegos de locales. No perdemos de vista las diferencias con los rivales, pero no me preocupa jugar de visitante. Jugando fuera del Doroteo lo hace muy bien, y a veces mejor, iremos por los puntos a Trinidad y Panamá", concluyó.