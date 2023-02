Tenor guatemalteco debuta en el Metropolitan de Nueva York

Su debut se dio este fin de semana junto a otros artistas en uno de los escenarios más emblemáticos para estos vocalistas.

El guatemalteco Julio Mascaro hizo su debut en el Metropolitan Opera este fin de semana en el evento denominado Master Class on The Men of L'Elisir d'Amore.

A través de su fan page, el guatemalteco compartió su emoción por haber sido parte de este repertorio.

"No puedo creer que estoy haciendo esto, mi debut será en el Metropolitan Opera", destacó recientemente el tenor.

El guatemalteco ha tenido una gran trayectoria en los escenarios tanto a nivel nacional como internacional, haciendo vibrar a los asistentes con su potente voz y su interpretación.