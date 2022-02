Tensión entre EE. UU. y Rusia provoca cierres y temor mundial

Alemania ha decidido cerrar su consulado en el este de Ucrania, diciendo que no se puede descartar un conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Mientras que KLM anunció la suspensión de sus vuelos hacia Ucrania. No obstante, según la prensa extranjera, Biden y Putin sostuvieron una conversación telefónica.

KLM suspendió sus vuelos a Ucrania "hasta nuevo aviso", informó este sábado la aerolínea de bandera neerlandesa en un comunicado, en un contexto de temores de una invasión rusa a ese país del este europeo.

"El próximo vuelo hacia la capital de Ucrania, Kiev, está programado para esta noche, pero no se efectuará", precisó KLM, agregando que esa decisión se adoptó después de que un análisis sobre seguridad de vuelos adoptara una "alerta roja" para ese enlace aéreo.

"No habrá más vuelos en el espacio aéreo ucraniano hasta nuevo aviso", indicó la compañía. Los Países Bajos, al igual que otros países europeos como Alemania, Bélgica e Italia, instaron a sus ciudadanos a salir de Ucrania. La cadena DW de Alemania informa que fueron cerrados los consulados en Ucrania y se solicita a sus ciudadanos salir de ese país.

Estados Unidos considera que Rusia, que concentró más de 100,000 soldados en la frontera con Ucrania, podría invadir en cualquier momento la ex República Soviética. Rusia niega cualquier intención bélica y el presidente Vladimir Putin tildó esas acusaciones de "especulación provocativa".

#AMPLIACIÓN “La llamada segura entre el presidente Biden y el presidente ruso Putin se completó a las 12:06 h (11:06 h de Ciudad de México”, de acuerdo con información de la Casa Blanca https://t.co/JsBMcpkXGn — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 12, 2022

Biden y Putin mantuvieron una conversación telefónica

Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden y Rusia, Vladimir Putin, mantuvieron el sábado una conversación telefónica sobre el despliegue de fuerzas rusas en Ucrania, informó la Casa Blanca. La conversación concluyó a las 17H06 GMT (12:00 p. m. hora de Guatemala) y duró poco más de una hora, dijo un funcionario.

Mientras tanto, el secretario de Estado Antony Blinken habló hoy con el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, para coordinar medidas de disuasión y evitar una mayor agresión rusa contra Ucrania.

.@SecBlinken spoke with UK Foreign Secretary @TrussLiz today to coordinate deterrence measures to prevent further Russian aggression against Ukraine. https://t.co/DUqHKVbVvp — Ned Price (@StateDeptSpox) February 12, 2022

Putin denuncia "provocaciones" de EE. UU. sobre Ucrania antes de hablar con Biden

Por su parte el presidente ruso, Vladimir Putin, denunció este sábado las "provocaciones" de Estados Unidos sobre Ucrania durante una llamada con su homólogo francés, Emmanuel Macron y antes de hablar con el líder estadounidense Joe Biden, en un momento en que Washington teme una ofensiva inminente rusa contra Ucrania.

Rusia incrementó la preocupación internacional al admitir que está reduciendo su personal diplomático en Kiev, argumentando que se debe a las "provocaciones" ucranianas y de países occidentales. Putin criticó las "entregas a gran escala de armamento moderno" a la ex República Soviética, que crean "condiciones previas para posibles acciones agresivas de las fuerzas ucranianas" en el este del país, donde separatistas prorrusos controlan la región desde hace ocho años.

Macron, por su parte, advirtió que "un diálogo sincero no es compatible con una escalada militar" en Ucrania, informó la presidencia francesa. El comunicado aseguró que ambos líderes querían "continuar el diálogo" sobre "las condiciones de seguridad y estabilidad en Europa" y la paz en Ucrania, aunque reiteró la "determinación de reaccionar" si Putin "decide intervenir en Ucrania".