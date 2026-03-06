Tercer fin de semana de Cuaresma en La Antigua

-

Antigua se prepara para celebrar esta Semana Santa 2026. Estas son las actividades del próximo domingo.

Este fin de semana marca el avance de la Cuaresma 2026 y La Antigua Guatemala se prepara para continuar recibiendo a cientos de visitantes.

El viernes 6 de marzo se realizará el Viacrucis del Jesús Nazareno de la Paz, desde las 19:00 a 21:00 horas; la vía dolorosa recorrerá desde Catedral de San José hacia la 6a. calle Oriente.

Este es el recorrido del Viacrusis del 6 de marzo. (Imagen: Municipalidad de La Antigua)

El sábado 7 de marzo, la replica infantil del Jesús Nazareno de la Dulce Mirada, tendrá su recorrido desde la Aldea Santa Ana desde las 14:00 a 20: 00 horas .

(Imagen: Municipalidad de La Antigua)

El Jesús Nazareno del Dulce Rabí, de Jocotenango recorrerá desde las 7:00 horas hasta su retorno a Sacatepéquez a las 23:00 horas, mismo que es esperado por miles de fieles para este Tercer Domingo de Cuaresma.

(Imagen: Municipalidad de La Antigua)

Alta carga vehicular

Néstor Choc de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicó que le pondrán especial atención al ingreso de la Aldea de San Bartolomé Becerra, porque este domingo se entregarán turnos de la procesión del Quinto Domingo. Se espera que el flujo de visitantes sea alta.

(Imagen: Municipalidad de La Antigua)

"Se han destacado agentes para que desde las 5 de la mañana desvíe el tráfico en la RN14 al centro de la Aldea, se han habilitado parqueos cercanos y buses gratuitos para no congestionar el área", expresó Choc.

Con información de Carlos Vicente/colaborador.