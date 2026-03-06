¡Hidrátate! Ambiente caluroso y alta radiación solar para este fin de semana

Los días estarán muy calurosos, así que protege tu piel de los rayos del sol.
Para este fin de semana se prevé un ambiente caluroso en gran parte del país, aunque no se descartan lluvias aisladas por la entrada de humedad de ambos litorales, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Durante las mañanas se registrará niebla o neblina en varias regiones, mientras que el día se mantendrá con poca nubosidad y ambiente cálido y húmedo.
En la meseta central, incluyendo Ciudad de Guatemala, las temperaturas máximas oscilarán entre 27 °C y 29 °C, con posibilidad de lluvias dispersas por la tarde.
En el Pacífico se esperan temperaturas de 35 °C a 37 °C, con desarrollo de nubosidad y actividad eléctrica ocasional. Petén registrará máximas de 34 °C a 36 °C, Alta Verapaz de 28 °C a 30 °C y el Caribe entre 30 °C y 32 °C. Los valles del Motagua y oriente podrían alcanzar hasta 38 °C.
El Ministerio de Salud recomienda abrigarse al caer la noche o si se sale de casa durante las madrugadas, además de hidratarse y proteger piel y ojos durante el día, por la alta radiación solar.