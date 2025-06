Terremoto impacta en Perú y provoca la muerte de un ciudadano

-

El terremoto provocó el pánico entre la población que intentaba resguardarse del peligro.

Un sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima y sus alrededores provocó una muerte en la capital de Perú y varios deslizamientos de tierra.

El evento empezó a las 11:35 de la mañana en ese país y su epicentro se situó a una treintena de kilómetros al suroeste de Callao, ciudad colindante con Lima, según el Centro Sismológico Nacional.

La Policía Nacional confirmó que un hombre de 36 años murió aplastado por la caída de un muro sobre el auto en el que se encontraba en el distrito de Independencia, en la capital.

"Pido tranquilidad a la población", dijo la presidenta, Dina Boluarte, que recordó que no hay alerta de tsunami para la costa del país.

A M6.1 earthquake struck near Lima, Peru, on June 15, 2025, at 16:35 UTC, causing landslides on Costa Verde and structural damage, including a collapsed mall roof. At least one fatality and five injuries reported.#Dogs #Sismo #Lima #Callao #Temblor #Terremoto #Peru pic.twitter.com/hzVc8UFH4H — GeoTechWar (@geotechwar) June 15, 2025

Un video mostrado en el canal Latina mostró deslizamientos de tierra en varios municipios de Lima.

El sismo provocó la suspensión momentánea del partido de fútbol entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso por el torneo Apertura.

PARTIDO PAUSADO POR SISMO EN LA CIUDAD DE LIMA#SportingCristal 0-0 #Garcilaso



Conoce cómo ver L1MAX en vivo https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX #Liga1TeApuesto2025 pic.twitter.com/St2oH1ATKE — L1MAX (@L1MAX_) June 15, 2025

Perú, con 34 millones de habitantes, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste americana y este asiática.

En estas regiones se registra la mayor actividad sísmica del mundo. Al año, solo en Perú, ocurren al menos un centenar de sismos perceptibles para la población.

#PERÚ | Durante la misa en la Catedral de Lima se vivió momentos de pánico debido al #sismo de magnitud 6.1. El cardenal Carlos Castillo instó a los fieles a guardar la calma.



#earthquake #Temblor #Terremoto pic.twitter.com/SVJ0FlfJ3c — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) June 15, 2025

El último sismo de gran magnitud fue en la región Amazonas en noviembre de 2021, de 7.5. Dejó 12 heridos y destruyó más de 70 viviendas.

En 1970 Perú sufrió uno de los terremotos más mortíferos de los últimos 100 años, en el que murieron 67,000 personas en la región Áncash, al centro norte del país.