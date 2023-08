¡Terror en el aire! Avión privado se estrella en autopista de Malasia (video)

-

Accidente aéreo ocurrido en Malasia ocasiona la muerte de 10 personas preliminarmente.

OTRAS NOTICIAS: La misteriosa desaparición de cinco jóvenes que ha conmocionado a México

Una avioneta se estrelló este jueves 17 de agosto en una calle de la capital del estado de Selangor, en el centro de Malasia, causando la muerte de ocho personas que iban a bordo y de otras dos que conducían sus vehículos, informó el jefe de la policía local.

| Exact moment when a private plane crashed in Malaysia, leaving at least 10 confirmed dead (8 crew and passengers, and 2 people moving on the street)pic.twitter.com/j12WRGnyfL — ALERTAS MUNDIAL ️ (@AlertasMundial) August 17, 2023

"Por ahora, puedo decir que al menos 10 personas murieron en el accidente aéreo. Dos que pasaban por el lugar, uno en automóvil y otro en moto, también perecieron junto con los ocho que iban a bordo del avión", declaró a AFP Mohamad Iqbal Ibrahim.

| Momento del accidente aéreo que dejó al menos 10 personas muertas en Malasia. pic.twitter.com/RUNa9NeTiT — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 17, 2023

| ÚLTIMA HORA: Avión privado se estrella en autopista en Malasia, matando al menos a 10 personas, incluidas ocho a bordo del avión, una persona en un automóvil y otra en una motocicleta. pic.twitter.com/QjwKPIRqej — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 17, 2023

La autoridad de aviación civil de Malasia indicó en un comunicado que seis pasajeros y dos miembros de la tripulación se encontraban a bordo de la aeronave cuando se estrelló.

El accidente se produjo en las afueras de Shah Alam, capital del estado de Selangor.

Foto: AFP

El jefe de la autoridad de aviación civil, Norazman Mahmud, anunció la apertura de una investigación sobre las causas del accidente.