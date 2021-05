Terry Silver regresa a Cobra Kai y sorprende a los fanáticos

Cobra Kai anunció que para su cuarta temporada regresa un villano conocido en Karate kid.

Con un adelanto, Cobra Kai anunció que tendrá a un nuevo villano, un viejo conocido en Karate Kid que dio vida a Terry Silver.

La tercera temporada finaliza cuando Kreese, el sensei de Cobra Kai, hace una llamada a un viejo amigo a quién le recuerda que le debe un favor. Se trata de Terry Silver, el malvado de la 3ra. entrega de la saga.

"Nunca imaginé que volvería a asumir este papel, pero qué increíble oportunidad para llevar a Terry Silver al punto de partida. Cuando dicen que Cobra Kai nunca muere, ¡lo dicen en serio!" declaró el actor Thomas Ian Griffith a Entertainment Weekly quien interpreta al personaje.

En un pequeño avance aparece este malvado de espaldas con su característica cola de caballo diciendo:

"Si un hombre no puede pararse no puede pelear. Si un hombre no puede respirar, no puede luchar. Si un hombre no puede ver, no puede luchar. Las situaciones extremas requieren medidas extremas".

Kreese y Silver son viejos amigos

La tercera temporada reveló la historia de Kreese y su pasado: el suicidio de su madre y su ingreso al ejército. En la Guerra de Vietnam conoce a un joven miedoso al que le salva la vida tras ser liberado en una captura y como agradecimiento le dice que está en deuda de por vida. Este personaje es Terry Silver.

"Fanáticos de Cobra Kai, estoy emocionado de finalmente estar con ustedes y unirme al cast de la temporada 4, el increíble grupo de actores y directores. Terry Silver regresó así que ¡atentos!", dijo en sus redes Griffith.

