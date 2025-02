El testimonio del papá de los 3 niños fallecidos en busazo en la calzada La Paz

-

El esposo de la docente Mariela Ramírez y padre de los tres menores fallecidos en el accidente narró la causa por la que se ha mantenido en paz a pesar de la tragedia.

El 10 de febrero recién pasado 54 personas murieron en un accidente de tránsito, cuando un autobús del transporte colectivo colisionó y cayó en lo profundo de un barranco en la calzada La Paz.

Entre las víctimas mortales se encontraba Edna Mariela Ramírez, una reconocida docente y sus tres hijos menores de edad, quienes la acompañaban en el viaje de regreso a su casa en la colonia Bethania, zona 7 capitalina.

Tras conocerse sobre el accidente, el esposo de la maestra intentó ponerse en contacto con sus familiares y al no tener respuesta decidió acudir a la colonia Jesús de la Buena Esperanza, para determinar si se encontraban entre las víctimas.

Lamentablemente, Ramírez y sus hijos: Angie Nathaly Arreaga Ramírez, Roi Jefrén de Jesús Arreaga Ramírez y Crist Engel Arreaga Ramírez murieron en el percance vial bajo el puente Belice.

Una semana después del hecho de tránsito, el esposo de Edna Mariela, Roi Arreaga dio su testimonio sobre lo ocurrido y explicó la causa de su paz, a pesar del fallecimiento de sus seres queridos.

El testimonio

Arreaga es miembro de la iglesia evangélica Casa de Dios y recientemente compartió su testimonio junto al pastor de esa congregación. Arreaga dijo que la fortaleza proviene de Dios.

En su relato, Arreaga dijo que se enteró que su esposa e hijos no llegaron temprano después de visitar a su suegra en Santo Domingo los Ocotes, por lo que comenzó a investigar junto a su hermano y llegó al lugar del incidente.

"Empezamos a ver entrar los cuerpos y yo reconocí los zapatos de mis hijos, porque los tapaban solo de una parte y dejaban los pies de fuera. Yo sabía cuáles eran sus zapatos y todo", afirmó Arreaga.

También que él le dijo a su hermano: "Ellos son mis hijos, me quebranté mucho. Mi hermano me decía cálmate, todavía hay esperanza. No ellos son mis hijos", insistía el padre de los menores.

"Yo empecé como queriendo perder la cordura, pues pude sentir una brisa que me abrazó en la espalda, yo volteé a ver porque pensé que alguien me estaba abrazando y sentí algo fresco, y sentí que algo de mi corazón salió", explicó Roi.

Además, que posteriormente sintió algo "tan lindo", una paz que hasta el momento lo mantiene asombrado, reiteró. "Por eso vengo a darle la gloria y la honra al señor una vez más", puntualizó.

Esto fue lo que dijo Roi: