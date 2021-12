Thomas Müller “amenaza” al Barcelona tras polémica por Balón de Oro

El jugador alemán explotó tras la designación del Balón de Oro y dijo que su equipo está preparado para demostrar el 8 de diciembre por qué van a ir por la Champions League.

Thomas Müller valoró como injusta la decisión de galardonar a Lionel Messi, delantero del París Saint-Germain, pero recordó que esta no es la primera vez que tiene este sentimiento.

“Desde un punto de vista bávaro, polaco y también desde un punto de vista alemán, la concesión del Balón de Oro fue una decepción. Para algunos incluso un poco más. Aunque he estado en el negocio por un poco más de tiempo y, por lo tanto, no me sorprendió mucho el resultado, todo este asunto ha formado una reflexión en mí cada vez más sólida: Tenemos grandes jugadores en la Bundesliga y no tenemos que escondernos. Sin embargo, para el reconocimiento mundial, se necesitan más éxitos internacionales”, explicó.

Tantos los medios como ex glorias del fútbol alemán han interpretado esta decisión como un desprecio de Europa hacia la Bundesliga, al quitarle mérito a los logros de Robert Lewandowski, quien batió todo tipo de récords la temporada pasada.

Por ese motivo, Müller entendió que para que un jugador que brilla en Alemania sea reconocido a nivel mundial debe entonces destacarse en el ámbito internacional. Es así que anticipó que el Bayern Múnich buscará tener una actuación histórica el 8 de diciembre cuando reciba al Barcelona.

“Para mí, también, esta es una gran motivación para poner todo en la balanza con el objetivo de traer la Liga de Campeones de vuelta a Múnich y para mostrar al mundo del fútbol lo que está pasando. Y, sobre todo, lo que el fútbol alemán puede ofrecer. Tenemos la próxima oportunidad de hacerlo el próximo miércoles en el partido de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona”.

Los antecedentes entre el Bayern y el Barcelona son alarmantes si se tiene en cuenta que en 2020 se dio el histórico 8-2 en los cuartos de final de la Champions y que en esta edición, los dirigidos por Julian Nagelsmann golearon 3-0 en el Camp Nou.

Por eso, la advertencia de Müller pasa a ser temible para el elenco español que bajo la conducción de Xavi Hernández debe conseguir el triunfo en el Allianz Arena para sellar su pasaporte a la siguiente fase sin depender de nadie.