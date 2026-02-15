¡Prepárate! Los Tigres del Norte anuncian su regreso a Guatemala (video)

La agrupación mexicana llegará al país con su gira "La Lotería Tour".
A través de una conferencia de prensa, en donde se presentaron para confirmar su participación en el Festival Vive México 2026, el próximo 6 de junio de 2026, Los Tigres del Norte entusiasmaron a sus fans guatemaltecos anunciando que también se presentarán en el país.
"A nuestros amigos guatemaltecos, le anunciamos que vamos a estar con ustedes próximamente", así fue como anunció la agrupación su regreso a Guatemala, tras dos años de su ultima presentación en el 2023.
"Cuando cantamos en Guatemala se desborda la alegría", dijo Hernán Hernández, sin detalles con exactitud la fecha del show en el país.