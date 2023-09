Tiktoker salvadoreño se salva de ser "expulsado" de Guatemala (video)

-

El reconocido creador de contenido se salvó de ser expulsado de Guatemala gracias a los videos que comparte en sus redes sociales.

Recientemente, Joel A Castillo, reconocido tiktoker salvadoreño que ayuda a personas en condición de calle, estuvo de visita en Guatemala. Sin embargo, en su ingreso al país tuvo una peculiar experiencia que casi hace que lo expulsen.

En sus redes sociales, el creador de contenido reveló que se aventuró a viajar a Guatemala con su carro que aún no está a su nombre, por lo que no cuenta con los papeles respectivos. "Me arriesgué porque está más cerca de la frontera. Yo dije 'si me regresan pues ahí cerquita está la casa de mi hermana, ahí lo dejo en El Salvador", expresó.

Joel contó que llegando a la embajada, varias personas lo conocían y le dieron la bienvenida. Sin embargo, más adelante se encontró con un retén en el que todo ocurrió. "Me paró un retén de fuerza armada y comienza a pedirme los papeles del carro (...) me dice 'bajate del carro, ahorita yo te puedo dar una multa, te puedo regresar y no puedes pasar a ningún lado porque has metido un carro ilegalmente a Guatemala", relató el salvadoreño.

Pero todo cambió cuando el tiktoker le contó que su razón de llegar a Guatemala no era por un simple paseo. "Le digo: 'mira hermano, yo no vengo a pasear a Guatemala, vengo a compartir con tu gente (...)' le enseñé los videos de TikTok y me dice: 'hermanito, eres bienvenido gracias por estar en Guatemala'", añadió.

Finalmente, Castillo explicó que por esa razón sí pudo ingresar al país y logró visitar lugares como Escuintla, Retalhuleu y otras partes del territorio nacional. "Por eso les digo que en Guatemala son la mera tos (...) Gracias mi querido oficial, y gracias a ti muchos guatemaltecos pudieron recibir bendiciones", puntualizó Joel.

