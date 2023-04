Tony Revolori, el actor de origen guatemalteco que ha triunfado en Hollywood

El actor de origen guatemalteco, Tony Revolori, conquistó a Hollywood con su carisma y talento, pronto regresará como parte del elenco de la nueva película de Wes Anderson "Asteroid City".

Debutó en la pantalla grande al interpretar a Zero Moustafa en la "The Grand Budapest Hotel" y luego subió como la espuma.

(Foto: Oficial)

El actor nació en Estados Unidos de padres originarios de Jutiapa, Guatemala (Mario y Sonia Quiñónez), creció en Anaheim, California, y vivió al frente de las cámaras desde los 2 años protagonizando comerciales.

Protagonizó "Dope" y "Umrika", una película india, su escalera a la fama se la dio su papel como Flash Tompson en " Spider-Man: Homecoming", "Spiderman Far From Home" y Spider-Man: No Way Home, además de la cinta de terror satírico "Scream 6" y las películas "The French Dispatch" (La crónica francesa). y "Asteroid City".

Estos son algunos de sus papeles:

The Grand Budapest Hotel

(Foto: Oficial)

Umrika

(Foto:; Oficial)

Spiderman

(Foto: Oficial)

Dope

(Foto: Oficial)

The French Dispatch

Tony Revolori en The French Dispatch. (Foto: Oficial)

Scream

Su papel en Scream. (Foto: Oficial)

Asteroid City