Edificio en Miami: Topos mexicanos se unen a la búsqueda de desaparecidos

Más de 150 personas continúan desaparecidas en el trágico accidente de edificio en Miami; rescatistas mexicanos se unen a la búsqueda.

Un equipo de rescatistas de México llegó a Estados Unidos para colaborar con la búsqueda de las víctimas que siguen reportadas como desaparecidas, luego de que la madrugada del pasado 24 de junio un edificio se desplomara en Miami, Florida.

Los "Topos", como se les conoce, están capacitados desde hace varios años para ayudar en este tipo de situaciones. Asimismo, han sido nombrados como héroes por sus búsquedas de rescate con éxito.

También tienen experiencia de rescate de este tipo de tragedias, los Topos surgieron en el año de 1985, en la Ciudad de México.

Horas cruciales

Aunque hasta el momento se desconoce la cantidad de rescatistas que llegaron a prestar sus servicio, se sabe que las autoridades locales de ese país agradecieron la solidaridad de los mexicanos.

Pese a que varios cuerpos de socorro han trabajado por más de cuatro días, el proceso de rescate no ha avanzado mucho, pues en las últimas 24 horas no se han encontrado sobrevivientes. Por otra parte, todavía no se tiene un reporte de la cantidad exacta de víctimas, se estima que 159 no han podido ser localizadas, mientras que nueve han sido encontradas sin vida.

*Con información de Infobae.