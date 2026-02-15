El trágico accidente que acabó con la vida de una familia

Entre las víctimas está una menor de 8 meses.
"Nos caímos de la moto y un tráiler nos pasó encima", estas fueron las últimas palabras de José Maas, quien falleció junto a su familia en un accidente vial.
El hecho ocurrió en el kilómetro 282 de la ruta al Atlántico, en la aldea Entre Ríos, donde murieron Maas, su esposa y su hija de 8 meses.
Elementos de la Cruz Roja Guatemalteca atendieron la emergencia, trasladando a un niño de 4 años al Hospital Infantil Elisa Martínez, quien sobrevivió a la tragedia.
Familiares de Maas acudieron a la escena, identificando al hombre y a la madre de familia como Roxana Tiul.
De acuerdo con la información proporcionada por familiares, Maas, junto a su familia venía de Puerto Barrios a la aldea Tenedores, donde vivían, cuando fueron atropellados.