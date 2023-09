Trágico accidente aéreo deja varios fallecidos en Brasil

-

Una avión se estrelló en Amazonas, Brasil, dejando al menos 14 fallecidos.

Catorce personas murieron el sábado 16 de septiembre al estrellarse un avión cuando intentaba aterrizar en medio de un temporal en la localidad turística brasileña de Barcelos, en el estado de Amazonas (norte), informaron las autoridades.

Foto: Stringer

El piloto de la aeronave de pequeño porte se aproximaba a la población bajo una intensa lluvia y con escasa visibilidad e intentó descender inadvertidamente a mitad de la pista, dijo en rueda de prensa el secretario de seguridad de Amazonas, Vinicius Almeida.

Los doce pasajeros y los dos miembros de la tripulación a bordo perecieron en el accidente, había escrito previamente el gobernador del estado, Wilson Lima, en X (antes Twitter).

Las primeras investigaciones indican que los pasajeros eran todos hombres brasileños que viajaban para practicar pesca deportiva, añadió el gobierno local en un boletín.

El Departamento de Seguridad del estado de Amazonas ofrece una rueda de prensa tras accidente aéreo en Brasil. (Foto: AFP)

Medios de comunicación mostraron el pequeño avión blanco caído sobre un camino de tierra, con la parte delantera aplastada contra la densa vegetación.

Se trata de un EMB-110, un bimotor turbohélice construido por el fabricante brasileño Embraer, que se trasladaba desde Manaus, capital estatal, hacia Barcelos, un vuelo de hora y media.

Ubicada sobre el Río Negro, afluente del Amazonas, la localidad está rodeada de parques naturales y áreas protegidas.

Las autoridades informaron que dos aviones que se aproximaban a Barcelos a la misma hora regresaron a Manaos por las condiciones meteorológicas.

La Fuerza Aérea y la policía investigarán el accidente, según el gobierno local, que añadió que muchos detalles seguían sin estar claros.

Según los primeros reportes, se creía que en el avión viajaban ciudadanos estadounidenses, pero las autoridades de Amazonas señalaron que, según las pesquisas preliminares, todas las víctimas eran brasileñas.