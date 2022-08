Transeúntes en Barcelona reaccionan ante la bandera de Guatemala

El tiktoker Paulino G invitó a los transeúntes en Barcelona, España, a que le dijeran de qué país era la bandera azul y blanco que él les mostró.

Paulino Garrigolas, el español que se enamoró de Guatemala y se dedica a mostrar las maravillas y curiosidades de esta tierra salió a las calles de la ciudad donde vive para preguntar a las personas si conocían el país al que pertenecía ese símbolo patrio.

El generador de contenido grabó la reacción a la bandera guatemalteca en España. "¿La habías visto alguna vez?", preguntó a algunas personas con quienes se topaba desde el Arc de Triomf (Arco de triunfo), ubicado en la confluencia del Paseo de San Juan con el Paseo de Lluís Companys de la ciudad catalana.

Mientras algunos no tuvieron problemas en contestar, otros aprendieron un dato nuevo en ese momento y otros aseguraron que no la habían visto nunca.

Paulino y su hermano Quim visitaron recientemente Guatemala y compartieron un poco de su impresión en las redes sociales. Ambos hablaron de la comida, los sitios naturales, históricos, modernos y arqueológicos.

Paulino vivió durante un tiempo en Guatemala por un intercambio estudiantil y a partir de ahí se enamoró del país. Esto lo motivó a abrir un canal dedicado a dar a conocer la cultura guatemalteca, aunque sus contenidos fuero hechos en España, Paulino ya tiene seguidores de Latinoamérica y otros rincones del mundo.

"Me impactó muchísimo el país, sus recursos naturales y su gente, nunca me la habría imaginado así, me dejó huella y hay muchas cosas que me encantan como el paisaje, la gente, la comida y por encima de todo destaco a la gente, su amabilidad y hospitalidad no se encuentran en ningún otro país que haya conocido", afirmó.

