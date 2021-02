La propuesta en el Congreso que busca revivir el transfuguismo

Los diputados podrían conocer este miércoles una propuesta para revivir el transfuguismo. Al inicio de la plenaria, la diputada de la bancada Vamos presentó una moción para incluir en la agenda el primer debate de la iniciativa 5388, que fue presentada originalmente en 2017.

Esta propuesta pareciera inofensiva, porque contempla la creación de la Comisión de Prioridades Nacionales para el Desarrollo. La moción de Rivera fue incorporada en la propuesta de agenda.

Sin embargo, diputados aliados al oficialismo (que prefieren el anonimato) confirman que la intención de esta iniciativa es agregar una enmienda, cuando se apruebe por artículos, para que se puedan crear bloques legislativos de tránsfugas.

El diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Mario Taracena, advirtió de esta irregularidad durante la sesión y le pidió a los legisladores no intentar esconder este tipo de propuestas en otras iniciativas.

"No me parece correcto. Guatemala no quiere tránsfugas, Guatemala no quiere diputados vendidos", señaló Taracena en el hemiciclo.

Esta es la propuesta original que se intentó conocer en la sesión de este miércoles. (Foto: captura de pantalla)

Según Taracena, la propuesta serviría para que los diputados de la Unión del Cambio Nacional (UCN) conserven las presidencias de las comisiones de Comunicaciones, Ambiente y Deportes y para que la primera vicepresidenta, Sofía Hernández, se mantenga en el cargo debido a que ese partido fue cancelado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y, por ende, la bancada debiera desaparecer y sus diputados quedarían como independientes.

Esta es la propuesta de enmienda. (Foto: captura de pantalla)

Discusión en el Congreso

Los diputados de la UCN se enfocaron en acusar a Taracena de ser machista y misógino por haber mencionado que Hernández no debía continuar en el cargo.

"No puede ser posible que se me estigmatice por ser la única mujer en la Junta Directiva", dijo Hernández mientras se le quebraba la voz.

"Los tenemos bien puestos para defendernos de quien sea", señaló la legisladora de la UCN, Carolina Orellana. Mientras ocurría esta discusión, varios diputados gritaban en el hemiciclo.

La propuesta de enmienda, que aún no tiene firmas, busca que un grupo de legisladores podrá separarse de la bancada por la que fue electo y formar un nuevo bloque legislativo.

Estos nuevos bloques estarían integrados por la mitad de los parlamentarios de una bancada, cuando esta sea de menos de 20 o diez legisladores, cuando la bancada tenga más de 20 diputados.

Aunque la iniciativa fue incorporada en la propuesta de agenda del día, fracasó debido a que esa agenda solo obtuvo 62 votos a favor, de los 81 requeridos. No obstante, la sesión continúa y los legisladores discuten los temas a incluir en la plenaria.