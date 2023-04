Tras altercado, presidenciables de UNE y Valor se dedican fuertes mensajes

Las candidatas a la presidencia Sandra Torres de la UNE y Zury Ríos de Valor-Unionista se enviaron fuertes mensajes, tras altercado entre simpatizantes.

Después de que se viralizara un altercado entre una afiliada de la coalición Valor-Unionista y simpatizantes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), las candidatas a la presidencia de ambos partidos se enviaron fuertes mensajes.

La candidata de Valor-Unionista, Zury Ríos, aseguró que no caerán en las "manipulaciones" ni "provocaciones" provenientes de la UNE y que Torres "ya había gobernado", sin resolver el problema de violencia, pobreza, o educación en el país, por lo que le pidió que ya no de más problemas.

"Le envío un mensaje a usted señora Sandra Torres, no vamos a caer ni en las manipulaciones ni en las provocaciones que su gente irresponsable está haciendo. Usted ya fue presidente y no resolvió nada, ni la violencia, ni la pobreza, ni la educación, ni la salud, ya no le traiga más problemas a los guatemaltecos", dijo Ríos.

Estas fueron sus declaraciones:

¡Nadie por encima de la ley!



Di la instrucción para que la persona involucrada en los incidentes de Alta Verapaz sea separada de la campaña. También, le envío un mensaje a Sandra Torres: no caeremos en las provocaciones de su gente; ya no le traiga más problemas a Guatemala. pic.twitter.com/jvWXDKWWWS — Zury Rios (@ZuryxGuate) April 16, 2023

Sandra Torres también envió mensaje a Zury

Por su parte, Sandra Torres, candidata presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) hizo señalamiento contra la agrupación política Valor-Unionista y exigió que se pida una "disculpa pública".

"Estamos muy preocupados porque resulta que un partido, el partido Valor es el responsable de ir a atacar a nuestra candidata a la alcaldía en Tucurú, fue amenazada y hubieron disparos (...) es una muestra de prepotencia y de violencia política", afirmó Torres.

Además, aseguró que es "un partido sin valor" y que por ello hacen la denuncia pública. "Que la candidata de ellos se salga a pronunciar y dé la cara, que pidan disculpas públicas y que se comprometen a que no van a ser el partido de la muerte", puntualizó Torres.

Esto fue lo que dijo tras una actividad política departamental: