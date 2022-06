Las impresionantes cifras de ventas que Johnny ha recaudado tras el juicio

Las impresionantes ganancias que Johnny Depp ha obtenido con sus NFT luego del juicio

Luego del polémico juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard, y en el que el actor recibió un veredicto favorable, su colección de NFT basada en Ethereum (ETH) ha tenido un notorio crecimiento en sus ventas.

La colección se llama "Never Fear Truth", y aunque muchos creadores en la plataforma intentaron aprovecharse de la situación, Depp posee una sola colección de NFT:

Foto: Planeta NFT

Se trata de una serie de 3,850 tokens creados a partir de las obras de arte de Johnny Deep, que tras ganar el juicio contra Amber Heard, están viendo un aumento considerable en sus ventas.

El precio promedio mínimo de la colección es de 1,352 dólares y había tenido pocas ventas hasta antes del juicio.

Sin embargo, de acuerdo con datos de OpenSea, solo el 6 de junio la colección del actor registró 212 ventas en un precio mayor al inicial.

¿A dónde van las ganancias?

La noticia es muy buena, pues el 25% de las ganancias en ventas será donado al Hospital de Niños de Los Ángeles, Hospital de Niños de Great Ormond Street y en hono a Heath Ledger, a la Fundación del Hospital de Niños de Perth.