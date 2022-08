¿En qué consiste la propuesta de crear un Superministerio de Ambiente?

La iniciativa 6054 fue presentada por la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, y ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Ambiente.

La iniciativa 6054: "Ley que sitúa bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las Instituciones de competencia ambiental", fue presentada el 22 de marzo de este año, y esta semana recibió dictamen favorable de la Comisión de Ambiente.

Con el dictamen, la iniciativa podría ser incluida en las agendas del pleno para iniciar con su aprobación. Pero, ¿de qué se trata?

La propuesta es que el Ministerio de Ambiente tome el control de todas las instituciones que velan por el medio ambiente y de esta manera desaparecería el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el Instituto Nacional de Bosques(INAB), la oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado (Ocret) y las cuatro autoridades para el manejo de las cuencas de Atitlán, Amatitlán, Río Dulce y Petén Itzá.

Al cerrar estas instituciones, el Ministerio de Ambiente recibiría todas las atribuciones que tenían así como el presupuesto.

Ambientalista advierte riesgo

Sergio Izquierdo, un ambientalista guatemalteco, publicó un video en redes sociales en el cual explica el "riesgo para la naturaleza del país" que implica esta iniciativa de ley.

"¿Eres guatemalteco y te sientes orgulloso de Tikal?, va a valer madre..." así inicia el video. Luego detalla que todos los sitios turísticos están en riesgo. "El Gobierno de Guatemala quiere impulsar una ley que va a quitar a Conap, INAB, y a otras instituciones y pasarlas abajo de un super ministerio de ambiente", dijo Izquierdo.

"Va a tener carta abierta a que entre la minería, la petrolera, los monocultivos a la escala que quieran en todos estos lugares, así que como guatemaltecos que no nos valga madres", comentó el también fotógrafo.

La corrupción del gobierno de Guatemala está por aprobar una ley que pone en GRAVE riesgo a nuestro país en naturaleza, economía, biodiversidad, turismo, etc. #noalaley6054 pic.twitter.com/pilylHivPU — Sergio Izquierdo (@sergioizquierdo) August 31, 2022

Iniciativa con oposición

La Cámara del agro también ha manifestado su rechazo a la iniciativa 6054 y solicitó a través de un comunicado que esta no sea aprobada en el Congreso.

"La iniciativa 6054 representa un retroceso en materia de descentralización, favorece la concentración de funciones administrativas, recursos humanos y económicas solo en el Ministerio de Ambiente", se lee.

Además, rechazan que la Comisión de Ambiente no respondió a las solicitudes de audiencia solicitadas en dos oportunidades por los empresarios, por lo que piden al Congreso no agendar y no aprobar la propuesta.

¡IMPORTANTE!



Solicitamos NO aprobar la Iniciativa 6054 pic.twitter.com/f7EgwAuRc4 — Cámara del Agro (@CamagroGuate) August 30, 2022

La iniciativa recibió el apoyo en la Comisión de Ambiente de diputados de Vamos, UCN, VIVA y UNE. Varios congresistas aliados al oficialismo y de oposición han manifestado que votarán en contra.

NO daré mi voto a la iniciativa 6054.



El fortalecimiento institucional pasa por el impulso de la descentralización y esta iniciativa busca reconcentración alrededor del Ministerio de Ambiente, desprotegiendo así los recursos naturales.#NOala6054 pic.twitter.com/Nh4jXNDp9T — Lazaro Zamora (@LazaroZamora12) August 30, 2022

En la bancada del @VictoriaPartido No apoyaremos la iniciativa #6054 que pretende centralizar todas las instituciones bajo un ministerio poco transparente y corrupto.



#NoALa6054 pic.twitter.com/9AM010Mv57 — Manuel Rivera (@ManuelRiveraGT) August 31, 2022

En relación a la desastrosa Iniciativa de Ley No. 6054 que pretende destruir a las instituciones del medio ambiente manifestamos:



¡ NO CUENTEN CON NOSOTROS !#ConNosotrosNoCuenten pic.twitter.com/s7OZsJCGZk — Bancada VALOR (@BancadaVALOR) August 31, 2022

Por el momento, la iniciativa no ha sido incluida en la agenda, pero era la intención de diputados oficialistas iniciar con la aprobación de la misma.

Lee el dictamen de la 6054