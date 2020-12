Relevos en el equipo de comunicación del Presidente Giammattei

Por tercera ocasión, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia tendrá un nuevo jefe, luego que la actual secretaria, Francis Masek, renunciara al cargo.

El primero en ocupar la dirección de la Secretaría fue Carlos Sandoval, quien inició la administración de Alejandro Giammattei.

Sin embargo, el mandatario le pidió su renuncia en junio y lo nombró como viceministro del Deporte y la Recreación en el Ministerio de Cultura, cargo que ocupó hasta el 17 de noviembre cuando fue destituido.

En lugar de Sandoval fue nombrada Francis Masek, como vocera del Presidente. Su principal experiencia fue en la iniciativa privada, desde 2001 había trabajado como Gerente de Relaciones Públicas en la Fundación Telefónica.

El nombramiento de Masek se llevó a cabo en el punto más álgido de la pandemia del Covid-19. Desde mediados de noviembre trascendió que dejaría el cargo.

Fuentes del Ejecutivo aseguran que la excandidata a diputada del Parlacen, Patricia Letona, ocupará el cargo, pero esto aún no está confirmado.

Además de la salida de Masek, se confirmó que habrá cambios en la Subsecretaría de Comunicación Social de la Presidencia, la cual, desde que inició el Gobierno, fue dirigida por Víctor Valenzuela Argueta, quien trabajó desde la campaña con Giammattei.

Para ocupar ese cargo, se dice que será nombrada Ana Maricela Herrera, quien durante muchos años trabajó como periodista en un medio de comunicación nacional. Sin embargo, aún no hay una confirmación oficial.

Mientras tanto, Valenzuela confirmó que será nombrado como Director del Diario de Centro América, pese a que, según el Manual de Puestos de esa dependencia, exigen que en la Dirección General se nombre a una persona con siete años de experiencia en periodismo y, hasta hoy (31 de diciembre), sólo ha trabajado en comunicación institucional.

(Fuente: DCA)

Según el currículum de quien ocupará la Dirección del DCA, además de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, ha trabajado como comunicador en la Procuraduría General de la Nación, en el Ministerio de Gobernación y en la iniciativa privada.

Al respecto, Valenzuela aseguró que, "si bien no he trabajado como periodista de calle como muchos de ustedes, sí he estado como encargado de la elaboración, revisión y edición de notas periodísticas, comunicados, editoriales, escritos y otras cosas. Mi especialidad es la asesoría en imagen pública, pero he tenido cargos en partidos políticos como Vamos y el Partido Patriota, con diputados y otros funcionarios, donde he tenido mucha relación con lo periodístico", afirmó.

¿Tinte autoritario?

Para la activista Carmen Aída Ibarra, el problema es que el presidente Giammattei está llevando un Gobierno con corte autoritario. "Necesita gente que vaya en la misma línea y que lo hagan bien. El trabajo de la Secretaría es informar y comunicar, pero el mismo mandatario no quiere informar ni comunicar nada".

"Al presidente no le gusta la transparencia, está trabajando en la nocturnidad. Además, no tenía un equipo consolidado y se improvisó en los nombramientos. Los que han sido nombrados no han cumplido la talla, porque el Presidente exige no informar. Aquí el problema de fondo es el Presidente y su poca transparencia", manifestó Ibarra.