Tribunal Quinto autoriza extradición de "El Barbero", acusado de abusos sexuales

-

Franklin Sarceño es requerido por Estados Unidos, pues tiene al menos unos 50 cargos en su contra por abusos sexuales.

Te interesa: El audio que revela brutalidad policial en caso de San Andrés Iztapa

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal autorizó la extradición de Franklin Sarceño, "El Barbero", hacia Estados Unidos.

Ese país lo requirió para que enfrente los cargos que tiene, principalmente por abusos sexuales.

De acuerdo con la investigación, Sarceño se aprovechó de ser "barbero" para ofrecer bebidas adulteradas a sus clientes y así abusar de ellos.

Ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores será notificado para los trámites correspondientes.

Tribunal Quinto autorizó la extradición de "El Barbero".



EE.UU. lo requiere por supuestos abusos sexuales pic.twitter.com/isvks6NWCZ — Dulce Rivera (@drivera_soy502) June 13, 2025

La investigación

Según detalló la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara, California, Estados Unidos, a Univisión 14, el barbero usaba varias estrategias para dormir a sus clientes.

Sin embargo, luego de que una víctima contara su testimonio, las autoridades de ese país iniciaron con la investigación.

Para dormir a sus clientes hombres, Sarceño les ofrecía bebidas gratis como parte de su servicio de peluquería; mismas que estaban adulteradas con sustancias para adormecerlos.

También les ofrecía masajes relajantes y aromatizantes para inhalar, bajo el pretexto de que les ayudaría físicamente.

"Me dijo que me iba a dar un masaje para que me relajara, pero me dio a oler algo que sentí como que se me durmió el cerebro (...)", narró una de las víctimas a Univision 14.

Las primeras denuncias contra Franklin fueron hechas en julio de 2024, y un mes después (agosto) fue capturado por las autoridades de ese país. Sin embargo, solo dos han denunciado al sujeto.

El fiscal de ese condado, Byron Suárez, aseguró que el sospechoso es de nacionalidad guatemalteca.

Tras fugarse de EE.UU. para evitar enfrentar 55 cargos, fue emitida una alerta internacional en su contra.