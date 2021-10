La triste historia del "Poeta del Sur" que murió rematando sus obras

La crisis provocada por el Covid-19 puso en una situación difícil al escritor y poeta, Fausto Lucero, conocido como el "Poeta del Sur", quien falleció rematando sus obras para sobrevivir.

TE INTERESA: Violencia criminal retorna a niveles PreCovid y va en aumento

Fausto Petronio Reyes Lucero, ese fue su nombre de pila. Sin embargo, en su oriunda Jutiapa y en Mazatenango, donde vivió casi toda su vida, era conocido como "El Poeta del Sur".

"...No podré de otra manera

Cerrar mis ojos tranquilo

Si no manchan mi sangre

Las piedras de tus caminos



Recibe Jutiapa este canto claro

Que no es más que el primero

Porque el último he de cantarlo

Cuando me muera en tu suelo

Gritando tu nombre entero".

Fue parte de una de sus creaciones. El 2020 fue un año difícil para el poeta. La crisis económica lo afectó y se vio obligado a rematar sus obras.

Algunos vecinos comenzaron a ayudarle. Otros compraron sus libros, porque él "no quería vivir de la caridad".

Comenzó a caer en depresión. Trataba de sonreír, pero fue difícil, cuentan personas que los conocieron y convivieron con él.

Este miércoles 13 de octubre falleció en medio de la pobreza. Sus restos fueron velados en sus vivienda.

Junto a su féretro, una mesita contenía todas sus obras, su tradicional sombrero gris y varios recortes de reportajes que fueron publicados en su nombre.