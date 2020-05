Trump afirma que toma hidroxicloroquina, pese a las advertencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está tomando Hidroxicloroquina pese a que el médico de la Casa Blanca le recomendó no hacerlo. Estudios revelan que la medicina no es fiable contra el Covid-19 y pone en riesgo la salud de las personas.

“Hace un par de semanas, comencé a tomarla”, dijo Trump. Luego señaló que lo había estado tomando todos los días durante una semana y media. El mandatario reconoció que el medicamento no fue recomendado por el médico de la Casa Blanca.

Un nuevo estudio, el más grande de su tipo, muestra que la hidroxicloroquina no funciona contra Covid-19 y podría causar problemas cardíacos en una investigación publicada por CNN.

El estudio fue publicado en el Journal of the American Medical Association. Sigue un estudio publicado en el New England Journal of Medicine que también mostró que el medicamento no combate el virus.

Incluso antes de que se publicaran estos informes, la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos y los Institutos Nacionales de Salud emitieron advertencias sobre el uso de los medicamentos para pacientes con coronavirus.

*Con información de CNN