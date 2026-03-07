Irán continua bloqueando el paso de buques por el Estrecho de Ormuz

Irán afirmó que nunca se rendirá ante Israel y Estados Unidos, en el marco de la segunda semana de la guerra en Medio Oriente.
OTRAS NOTICIAS: Donald Trump: "Cuba va a caer dentro de poco"
Desde el pasado 28 de febrero se activó un conflicto entre Israel e Irán tras las fallidas negociaciones por la operación nuclerar iraní; esto generó una operación militar, que produjo la muerte del supremo líder iraní, el ayatolá Alí Jameneí así como la muerte de otros miembros de la República Islámica.
Trump nombró a Irán como "el perdedor de Oriente Medio" luego de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, habría afirmado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos.
Sin embargo, Pezeshkian ha desmentido esa información y sostiene que su país nunca se rendirá ante Israel y Estados Unidos.
De acuerdo con Infobae, Irán continua bloqueando el tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz, por donde circula gran parte del petróleo crudo que abastece a la economía mundial.
"Los petroleros y buques comerciales aliados con los países en guerra no pueden pasar por este estrecho", dijo la Guardia Revolucionaria de Irán, además de indicar que "están a la espera" de la llegada de fuerzas estadounidenses que escoltarán petroleros a través del estrecho de Ormuz.