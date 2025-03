Trump congela ayuda militar a Ucrania, buscando acelerar negociaciones de paz

-

Trump suspende toda la ayuda militar a Ucrania mientras presiona por un acuerdo de paz.

LEE TAMBIÉN: Trump afirma que no aceptará la postura de Zelenski sobre la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el lunes 3 de marzo detener toda la ayuda militar a Ucrania, incluidas las entregas ya comprometidas o en tránsito, según confirmó a EFE un alto funcionario estadounidense.

Según la fuente, Trump está enfocado en alcanzar la paz y considera esencial que "todos nuestros socios se comprometan con ese objetivo".

Esta medida detiene la entrega de armas y equipamiento que ya se encontraba en Polonia y listo para ser entregado a Ucrania, según informó la cadena conservadora Fox News, estrechamente vinculada a la Administración Trump.

Trump pauso la ayuda militar a Ucrania hasta demostrar "compromiso de buena fé". (Foto: X)

Encuentro en la Casa Blanca

La decisión se deriva del tenso encuentro ocurrido el viernes entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que fue transmitido en vivo.

Tras esa reunión, Trump consultó con su equipo, incluyendo a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, para analizar la continuación del envío de armas a Kiev y definir la postura de Estados Unidos respecto a Ucrania.

Poco antes, Trump había publicado en su red Truth Social que la negativa de Zelenski a un acuerdo de paz rápido con Moscú podría costarle el cargo.

"Tal vez alguien no quiere llegar a un acuerdo, y si no lo hace, creo que esa persona no estará aquí mucho tiempo. No será escuchada, porque creo que Rusia sí quiere llegar a un acuerdo", escribió Trump.

Así terminó Trump su reunión con Zelensky:



“Te he dado poder para que seas un tipo duro. No creo que serías un tipo duro sin Estados Unidos. O aceptas el trato o nos vamos. Esto estará bueno en la TV”. pic.twitter.com/iAq4mLIJ27 — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) February 28, 2025

Zelenski, respaldado por la Unión Europea, ha expresado su oposición a un acuerdo rápido y sin condiciones que podría interpretarse como una capitulación ante Rusia.

Trump reaccionó negativamente a los comentarios de Zelenski en Londres, donde afirmó que un acuerdo de paz con Rusia "está muy, muy lejos", y lo expresó en su red social: "¡Esta es la peor declaración que pudo haber hecho Zelenski, y Estados Unidos no lo tolerará por mucho más tiempo!", señaló el presidente.

Por esta razón, "ponemos en pausa la ayuda militar y la revisamos para asegurarnos de que contribuya a una solución", concluyó Trump.

Ucrania está "decidida" a seguir cooperando con EEUU pese a la suspensión de la ayuda militar

Ucrania aseguró el martes 4 de marzo que está "decidida" a seguir cooperando con Estados Unidos para obtener garantías de seguridad en su conflicto con Rusia, pese a la decisión de Washington de suspender su ayuda militar.

Además Kiev dijo estar listo para firmar "en cualquier momento" el acuerdo que permitiría la explotación de sus recursos naturales por parte de Estados Unidos.

The basic scenario is to maintain positions and create conditions for proper diplomacy to achieve the swiftest possible end to this war with a just peace. We need peace, true and honest peace – not endless war. And security guarantees are essential.



The absence of security… pic.twitter.com/fseIgc1Hdt — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 3, 2025

"Ucrania está absolutamente decidida a continuar su cooperación con los Estados Unidos (...) un socio importante", dijo en una conferencia de prensa el primer ministro ucraniano Denis Shmigal (AFP)