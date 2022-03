Trump propone ejercer control total sobre los burócratas del gobierno (video)

El expresidente Donald Trump no ha descartado la posibilidad de retornar la carrera presidencial en 2024 y en un discurso en Carolina del Sur mencionó su intención de aplicar medidas drásticas.

Donald Trump dejó en claro, a lo largo de su mandato como presidente, que estaba a favor de despedir a cualquiera que fuera en su contra, incluso en los asuntos más pequeños. En un mitin del sábado por la noche en Carolina del Sur, declaró que en su (hipotético) próximo mandato quiere tener el poder de despedir a “cualquier empleado del poder ejecutivo”.

“Aprobaremos reformas críticas que hagan que todos los empleados del poder ejecutivo puedan ser despedidos por el presidente de Estados Unidos. El estado profundo debe y será puesto en cintura”.

"En el mundo de fantasía que Trump construyó para sí mismo en este discurso, nadie tendría el poder de investigar a un presidente en ejercicio, ya que podría despedir unilateralmente a los investigadores", opinó Steph Bazzle, analista del Hill Reporter.