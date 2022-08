TSE realizó convenio con Meta para evitar ataques políticos en redes

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo convenio con Meta para evitar ataques políticos en redes de cara a las próximas elecciones generales del 2023

Ranulfo Rafael Rojas Cetina, durante su último discurso como presidente del TSE, informó que entre los logros alcanzados bajo su dirección se registró un acercamiento con la empresa Meta, con el fin de evitar ataques políticos..

Este domingo 14 de agosto se llevó a cabo la toma de posesión de Irma Palencia como presidenta del TSE. En el evento, Rojas presentó su memoria de labores donde informó del convenio con la empresa estadounidense.

"Con la intención de generar unas elecciones en paz y que no se den ninguna situaciones que desvirtúen, por ejemplo la creación de desinformación, el TSE me facultó para que tuviéramos un acercamientos con la entidad Meta que son los propietarios de distintas redes sociales, dentro de ellas WhatsApp, Instagram y Facebook y por lo tanto lo que queremos permitir es que no se den ataques de odio o desinformación, tanto de personas que pretendan participar en las elecciones como de las organizaciones políticas", expresó Rojas en su discurso como presidente saliente del TSE.

También indicó que ese acuerdo tiene otro objetivo, que el proceso electoral y preelectoral sea transparente y lo desean hacer con mayor seguridad, certeza jurídica, objetividad e imparcialidad para evitar campaña anticipada o proselitismo.

Rojas asegura que se han tomado todas las decisiones preelectorales necesarias. Indica que se han coordinado acciones con distintas entidades nacionales y extranjeras, entre ellas la Organización de Estados Americanos (OEA) para contar con la observación internacional.