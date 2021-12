Así fueron los últimos momentos de Carlos Marín de Il Divo

Carlos Marín publicó un video previo a ser hospitalizado tras contagiarse de Covid-19 y perder la vida.

Compañeros del espectáculo e internautas quedaron en shock tras el lamentable fallecimiento del artista luego de ser inducido a un coma tras contagiarse de Covid-19.

Los últimos momentos de Marín fueron en escena, pues estaba de gira con sus compañeros de Il Divo en ‘For Once in my Life: A Celebration of Motown’. Su último show en Bath, Inglaterra el 6 de diciembre del 2021.

"Gracias Bath por esta increíble noche", se lee en el escrito que acompaña la imagen del grupo en la cuenta oficial.

En sus redes oficiales Carlos estaba emocionado por anunciarla nuevas fechas a la gira en la que estaban para enero y marzo de 2022.

MIRA SU ÚLTIMO POST

