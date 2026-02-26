¡No te la pierdas! El Zoológico te invita a su Noche de Luna "Zoommer Fest"

Prepara tu mejor atuendo de verano y no te pierdas esta aventura nocturna.
El Zoológico La Aurora te invita a vivir una Noche de Luna, pero esta vez, de forma diferente.
Se trata de la "Edición Zoomer Fest", un festival lleno de luces, shows y experiencias para toda la familia.
No te lo pierdas y asiste con tu mejor outfit de verano con glitter, colores, flores o tonos tropicales.
La cita será el 13, 20 y 27 de marzo, de 18:00 a 22:00 horas.
Los tickets estarán a la venta en taquilla.