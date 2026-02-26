Versión Impresa
¡No te la pierdas! El Zoológico te invita a su Noche de Luna "Zoommer Fest"

  • Por Jessica González
26 de febrero de 2026, 07:56
Esta Noche de Luna será diferente. (Foto: Zoológico La Aurora)

Prepara tu mejor atuendo de verano y no te pierdas esta aventura nocturna.

El Zoológico La Aurora te invita a vivir una Noche de Luna, pero esta vez, de forma diferente.

Se trata de la "Edición Zoomer Fest", un festival lleno de luces, shows y experiencias para toda la familia.

No te lo pierdas y asiste con tu mejor outfit de verano con glitter, colores, flores o tonos tropicales.

La cita será el 13, 20 y 27 de marzo, de 18:00 a 22:00 horas. 

Los tickets estarán a la venta en taquilla. 

