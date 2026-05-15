Biblioteca Gilberto Mathamba: 55 años de cultura en Coatepeque

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La Biblioteca Municipal Gilberto Mathamba Alvarado en Coatepeque, Quetzaltenango, celebra su 55 aniversario consolidada como el principal centro de consulta regional. Con un acervo de 8 mil libros y proyectos emblemáticos como la fototeca 'Mi Coatepeque del ayer', este recinto fundado en honor al ilustre poeta guatemalteco preserva el legado literario, la educación y la identidad cultural de la comunidad coatepequecana ante los desafíos digitales actuales.

La historia de la biblioteca municipal Gilberto Mathamba Alvarado, en Coatepeque, Quetzaltenango, es el relato de un espacio que ha sabido custodiar el recurso bibliográfico de una ciudad que se enorgullece de su identidad.





En 2021, se presentó la primera fototeca del municipio en el recinto. (Foto: Club Rotario Coatepeque)

Con más de medio siglo de existencia, esta institución se ha consolidado como el centro de consulta destacable de la región.

El nombre de la biblioteca es un tributo al poeta laureado Gilberto Mathamba Alvarado, destacado por sus escritos y poemas que capturaron la esencia del ser coatepequecano.

Tras su fallecimiento en 2023, su legado cobró una relevancia aún mayor, convirtiendo a la biblioteca no solo en un lugar de estudio, sino en un monumento vivo a su memoria y a su incalculable aporte a las letras guatemaltecas.





El área ofrece espacio para los trabajos de investigación. (Foto: Club Rotario Coatepeque)

A lo largo de su trayectoria, la biblioteca ha buscado mejores espacios para albergar su creciente conocimiento. Fue en 2012 cuando el centro se trasladó a su ubicación actual, un edificio funcional situado en la 3a. avenida del barrio San Francisco.

Este cambio permitió una mejor organización de sus servicios y una mayor accesibilidad para los vecinos de las zonas aledañas y el casco urbano.

Para 2024, la biblioteca reportó un acervo impresionante que alcanzaba los 8 mil libros; esta colección es notable por su diversidad, poniendo al alcance de los visitantes desde textos escolares y novelas hasta tratados especializados en economía, filosofía y derecho.





Así lucía el lugar hace unos años. (Foto: Club Rotario Coatepeque)

Esta variedad asegura que tanto niños en edad escolar como investigadores y profesionales encuentren los recursos necesarios para sus objetivos académicos.

Un hito en su historia fue la exposición de la primera fototeca en 2021, denominada "Mi Coatepeque del ayer". La muestra fue un homenaje a los cronistas José Luis Carrillo Mikery, José Roberto Mazariegos Mazariegos y Édgar Octavio Girón Castillo.

A través de 40 fotografías históricas, la biblioteca ofreció un viaje visual por las calles y avenidas antiguas, permitiendo que la historia no solo se lea, sino que se observe.





En el marco de su 55 aniversario, llevaron a cabo diversas actividades. (Foto: Club Rotario Coatepeque)

En agosto de 2025, la institución celebró sus 55 años de servicio ininterrumpido, por lo cual se realizó una exposición de autores coatepequecanos, reforzando la idea de que los libros son instrumentos del espíritu.

Durante este aniversario, se destacó la labor de Víctor Gramajo, hijo en la organización, y se brindó un homenaje a la trayectoria de Brenda Leticia Ramírez, en la emblemática Marimba La Voz de las Gardenias.





Alumnos de diferentes centros también visitan la biblioteca, con el fin de mantener viva el arte y cultura coatepecana. (Foto: Club Rotario Coatepeque)

En sus 55 años de historia, este recinto ha demostrado que, a pesar de los avances tecnológicos, el libro físico y el espacio de encuentro comunitario siguen siendo pilares fundamentales para el espíritu humano en esta ciudad.



