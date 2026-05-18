Localizan un cuerpo envuelto en sábanas en Mixco

Se presume que la víctima es un menor de edad.
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El cuerpo sin vida de una persona fue localizado la mañana de este lunes envuelto en sábanas y abandonado en una cuneta en la vuelta de El Gavilán, zona 1 de Mixco, en la carretera que conduce hacia Ciudad Satélite.
Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras ser alertados por vecinos y, al evaluar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La escena quedó bajo resguardo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras se coordinaba la llegada de fiscales del Ministerio Público (MP).
De forma preliminar, se indicó que la víctima sería presuntamente un menor de edad; sin embargo, serán las autoridades forenses quienes determinen oficialmente la identidad y edad exacta de la persona fallecida.
Fiscales del MP realizaron las diligencias correspondientes en el área y coordinaron el traslado del cuerpo hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se espera que familiares puedan identificarlo en las próximas horas.
Las autoridades no descartan que el caso esté vinculado a hechos de violencia registrados recientemente en sectores aledaños, por lo que las investigaciones continúan.