Hansi Flick: "Lewandowski nos dio mucho, lo vamos a extrañar"

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En el último encuentro del Barcelona en el Camp Nou frente al Betis, que terminó con triunfo azulgrana por 3-1, Robert Lewandowski jugó su partido de despedida con el equipo. Tras el partido, el entrenador Hansi Flick quiso resaltar que, más allá de su rendimiento en el campo, el delantero polaco se distingue por ser "una gran persona".

Flick recordó los numerosos momentos memorables que Lewandowski ha brindado al club, tanto por sus goles como por los títulos conseguidos. "Nos deja recuerdos imborrables. Lo vamos a extrañar mucho, pero esto forma parte del deporte y de la vida: cada temporada hay jugadores que siguen nuevos caminos. Robert no solo ha sido un futbolista de primer nivel, sino también alguien admirable fuera del campo", expresó el técnico alemán.

Desde la sala de prensa, Flick también elogió la actitud de Lewandowski en el vestuario, describiéndolo como "una persona fantástica". Además, subrayó la importancia de su compromiso con el juego colectivo, algo esencial para un delantero: "Un buen '9' no se limita a marcar goles, sino que participa activamente en el juego del equipo. Esa es la labor que buscamos y lo que lo hace tan valioso", concluyó.