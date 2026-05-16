Guatemala recibe la visita de José Luis Rodríguez “El Puma”

El cantante venezolano se encuentra en el país para su presentación este sábado en la noche.
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José Luis Rodríguez, "El Puma", llegó a Guatemala para presentar un show como parte de la gira "Gracias Tour".
En una conferencia de prensa, el cantante se mostró entusiasta en continuar sus presentaciones musicales y disfrutar de la experiencia en el país.
El concierto se realizará en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ubicado en la zona 1, a las 18:00 horas de este 16 de mayo, donde deleitará a su público con sus canciones favoritas, en el marco del mes del Día de la Madre.
Alta carga vehicular
Además, para este sábado se prevé otra actividad masiva, en el mismo horario, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) recomienda planificar su viaje y respetar las señales de tránsito.