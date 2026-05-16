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Guatemala recibe la visita de José Luis Rodríguez “El Puma”

  • Por Maria Fernanda Gallo
16 de mayo de 2026, 14:13
El cantante se presenta en el país esta tarde. (Foto:&nbsp;Edgar Pocón/Soy502)

El cantante se presenta en el país esta tarde. (Foto: Edgar Pocón/Soy502)

El cantante venezolano se encuentra en el país para su presentación este sábado en la noche.

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José Luis Rodríguez, "El Puma", llegó a Guatemala para presentar un show como parte de la gira "Gracias Tour".

En una conferencia de prensa, el cantante se mostró entusiasta en continuar sus presentaciones musicales y disfrutar de la experiencia en el país.

El concierto se realizará en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ubicado en la zona 1, a las 18:00 horas de este 16 de mayo, donde deleitará a su público con sus canciones favoritas, en el marco del mes del Día de la Madre.

(Foto: Edgar Pocón/Soy502)
(Foto: Edgar Pocón/Soy502)

Alta carga vehicular

Además, para este sábado se prevé otra actividad masiva, en el mismo horario, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) recomienda planificar su viaje y respetar las señales de tránsito.

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