Dos vacunas avanzan en su investigación contra el Covid-19

Dos proyectos de vacuna contra la Covid-19, uno británico y el otro chino, mostraron ser seguros para los pacientes y produjeron respuesta inmunitaria, según resultados de los ensayos clínicos, publicados este lunes en la revista médica The Lancet.

El primero, desarrollado por la Universidad de Oxford en asociación con AstraZeneca, generó "una fuerte respuesta inmunitaria" en un ensayo con más de 1,000 pacientes.

El segundo, apoyado por Cansino Biologics, provocó una fuerte reacción de anticuerpos en otro ensayo en la mayoría de los aproximadamente 500 participantes, según la revista.

NEW—Chinese phase 2 trial finds #COVID19 vaccine is safe and induces an immune response https://t.co/y19Tg7VmUT pic.twitter.com/olXJsOgTFv — The Lancet (@TheLancet) July 20, 2020

La de Oxford

El ensayo incluyó a 1,077 personas de entre 18 y 55 años sin antecedentes de covid-19 y tuvo lugar en cinco hospitales del Reino Unido desde finales de abril hasta finales de mayo. Los participantes recibieron la vacuna del covid-19 o la vacuna conjugada meningocócica, como grupo de control.

“El sistema inmunitario tiene dos formas de encontrar y atacar a los patógenos: las respuestas de anticuerpos y de células T. Esta vacuna tiene la intención de inducir ambos, por lo que puede atacar al virus cuando está circulando en el cuerpo, así como atacar a las células infectadas”, dijo en un comunicado el profesor Andrew Pollard, profesor principal de la Universidad de Oxford, autor principal del estudio.

“Esperamos que esto signifique que el sistema inmunitario recordará el virus, de modo que nuestra vacuna protegerá a las personas durante un período prolongado”, añadió.

Cansino Biologics

Se demostró que la inyección era segura e indujo una respuesta inmune, según un estudio publicado en la revista médica The Lancet. Aún así, los autores enfatizaron que ningún participante estuvo expuesto al virus del SARS-CoV-2 después de la vacunación, por lo que no fue posible para este estudio determinar si el candidato protege efectivamente contra la infección.

Los resultados refuerzan el estado de CanSino como favorito en la carrera de vacunas. La compañía surgió como uno de los motores más rápidos en mayo, cuando se convirtió en la primera empresa en publicar un estudio científico completo sobre sus primeros ensayos en humanos, un paso crucial porque permite a los investigadores evaluar el potencial de un producto farmacéutico.

La vacuna experimental de CanSino completó la segunda de las tres etapas de las pruebas en humanos requeridas antes de que se pueda vender un producto farmacéutico.