"La Valeria" cuenta la razón de su repentina salida de Nuestro Mundo

Brenda González reveló en una entrevista cuál fue el motivo de su repentina salida del programa "Nuestro Mundo" que integró durante años.

La famosa confesó en Backfocus Podcast, de Juan Pablo Zether, cómo ocurrió la salida de su mítico personaje del famoso matutino producido en Guatemala.

"Ya después de esos 16 años que había tenido ahí, ya había situaciones un poco incómodas, no a nivel del staff, de los conductores. Hubo una herida que me quedó, todos tenían derecho a gimnasio, el equipo, y yo veía que a La Vale no le daban gimnasio, tenían derecho a salón y a La Vale no le daban salón y cuando pregunté lo del salón me dijeron: 'y La Vale para qué si lo que usa es la peluca despeinada', ¡oh! y en la segunda estaban reunidos, yo paso y escucho decir: 'si ellos no usan el gimnasio porque siguen diciendo que es muy pobre, que es muy popular, se lo voy a dar a La Vale', no era que yo no estuviera contenta, pero vi muchas diferencias", afirmó.

"No me fui, me fueron, venía esa línea de gente nueva, productores, directores extranjeros que decían que ya no era lo in, estaban rellenando la pantalla de otros atributos donde La Vale ya les parecía obsoleta". argumentó.

¿Cómo surgió "La Valeria"?

Brenda ingresó en el mundo de la comedia por el actor César García Cáceres, conocido como "Chalío Titipuches". Valeria surgió en 1986, tiempo en el que requerían un personaje femenino en el famoso programa de concursos y música llamado "Campiña", transmitido en Canal 11, para alternar con Vinicio Méndez, cuyo personaje era Taco.

Brenda tenía 21 años. Su frase más icónica es "Chulada de belleza".

"La Vale" fue parte de "Campiña" hasta 1991 y, a pesar de que el programa dejó de existir, no lo hizo en personajes, pues estaba muy posicionado en la cultura artística guatemalteca. En 2003 fue incorporado a "Nuestro Mundo" de Canal 7.

¿Qué hace ahora la famosa?

Tras su salida de "Nuestro Mundo", fue locutora del programa "Un nuevo despertar" de TGW y desde marzo de 2023 se unió a las filas de TV Azteca Guatemala. Es una de las conductoras del programa "La jefa regalona" y también ha tenido apariciones en "Café AM".

