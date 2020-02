Las familias contratadas en la SAAS en época de Jimmy Morales

La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) identificó a varias familias que fueron contratadas dentro de esa institución durante el Gobierno de Jimmy Morales.

El titular de la SAAS, Héctor Castillo, aseguró que varias de las personas "contratadas por cuello" ya fueron removidas.

"Había muchos amigos, familiares que se fueron ahí. Estaba el papá, la mamá, los hijos, sobrinos", remarcó el funcionario durante una citación con la bancada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

"No es justo, no es correcto que yo ponga a mi hija, a mi papá a mi hermano, a trabajar en la SAAS", enfatizó el secretario. Sin embargo, no dio nombres y tampoco explicó cuántas personas, que son familia, fueron destituidas ni cuánto ganaban mensualmente.

Castillo advirtió que los recortes de personal continuarán en la SAAS, debido a que actualmente hay cerca de 1 mil 100 trabajadores y la institución podría funcionar con 700.