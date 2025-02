El Vaticano convoca rosario en la Plaza de San Pedro para orar por la salud del Papa

-

Oraciones en San Pedro por la salud del papa Francisco.

LEE TAMBIÉN: El papa Francisco presentó insuficiencia renal leve y sigue en estado crítico

Cardenales residentes en Roma y colaboradores de la Curia y la Diócesis de la capital italiana rezarán a las 21:00 horas de Roma (14:00, hora de Guatemala) el rosario por la salud del papa Francisco.

Este gesto se suma a las múltiples muestras de cercanía y plegarias que se han extendido por todo el mundo.

There has been a tremendous outpouring of prayer for Pope Francis' recovery around the world, and in the Holy Father's Angelus address, which he had published and distributed yesterday, he thanked everyone for their prayers for him.https://t.co/IK9ECS3tpA — Vatican News (@VaticanNews) February 24, 2025

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que la vigilia será transmitida en directo a través de Vatican News y sus plataformas digitales.

En su último boletín, la Santa Sede comunicó que la noche transcurrió con normalidad, y que el Papa descansó bien, con buen ánimo y continuando su tratamiento médico.

En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo! — Papa Francisco (@Pontifex_es) February 23, 2025

Tras varios episodios de crisis respiratorias, Francisco muestra signos de mejoría, según informó Vatican News, que mantiene actualizaciones constantes sobre la evolución de su salud.

TE INTERESA: Bernardo Arévalo envía una carta al papa Francisco por su pronta recuperación