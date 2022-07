Impresionante: olas gigantescas interrumpen una boda en Hawái (video)

¡De película! Olas gigantescas irrumpen una boda en Hawái, atemorizando a los presentes.

Cuando se planea una boda, los novios buscan que el momento sea memorable tanto para ellos, como para los presentes.

La reciente boda de una pareja de novios en Hawái definitivamente será inolvidable, aunque, quizá no por la razón que esperaban.

Y es que dos olas gigantescas irrumpieron la reunión especial, destruyendo todo lo que estuvo a su paso y atemorizando a los presentes.

If you don’t believe in sea level rise, this happened here in Hawaii yesterday. As pollution worsens, no one will be safe. Your wealth won’t save you. pic.twitter.com/zDrb2pcomy — Kaniela Ing (@KanielaIng) July 18, 2022

Todo indica que las olas gigantes fueron provocadas por el huracán Darby, y ya han sido catalogadas por expertos como un evento "histórico" debido a su magnitud nunca antes vista.

Sin heridos

Aunque los invitados quedaron impactados y buscaron un refugio inmediato para evitar tragedias, afortunadamente todos resultaron ilesos.

Caso contrario con las mesas y sillas del lugar, pues las olas se apoderaron de algunas de ellas dejando un desastre total en el evento.

"Definitivamente no paró la fiesta, seguimos adelante" dijo la novia a un medio local. El novio por su parte, no podía creer que la ola rebasara el muro, pues era alto.

El video de la boda se ha compartido miles de veces en redes sociales, generando todo tipo de comentarios. Algunos dicen que el momento es digno de una "escena de película".