EE.UU.: Vehículo hace terrible giro tras ser golpeado por una llanta

El percance quedó captado en un video de un vehículo que iba detrás y pudo esquivar a tiempo el neumático.

Un accidente quedó grabado en el momento que una llanta se desprendió de una camioneta y provocó que otro vehículo volcara en el aire.

El hecho tuvo lugar en una autopista de Los Ángeles, California hace unos días y fue captado la cámara de un Tesla.

Mientras el vehículo aceleraba por el lado izquierdo, la llanta de otro carro que iba el carril derecho sale disparada e impactó en el automotor que rebasaba, que terminó volcado, pero antes dio una vuelta en el aire.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX — Anoop (@Anoop_Khatra) March 25, 2023

De acuerdo con el periódico "The Sun", el accidente no dejó lesiones graves.

Un portavoz de la Patrulla de Carreteras de California dijo que el conductor del vehículo volcado sufrió heridas leves.

*Con información de El Tiempo